Cahide Sonku Müzikali Maltepe'de Sahnelendi
Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Türkiye’nin ilk kadın sinema yönetmeni ve ilk kadın yıldızı Cahide Sonku’nun yaşamını anlatan müzikalin gösterimine ev sahipliği yaptı.
Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Türkiye'nin ilk kadın sinema yönetmeni ve ilk kadın yıldızı Cahide Sonku'nun yaşamını anlatan müzikalin gösterimine ev sahipliği yaptı.
Türkiye'nin ilk kadın sinema yönetmeni ve ilk kadın yıldızı Cahide Sonku'nun yaşamını anlatan müzikalin gösterimi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Müzikalde, sanat ve özel yaşamı ile bir döneme damgasını vuran Cahide Sonku'ya sahnede, Gizem Yağız hayat verdi. Sonku'nun sinema ve tiyatrodaki başarıları, sanat dünyasına katkıları, mücadeleyle dolu dramatik yaşam öyküsü, çağdaş bir müzikal olarak sahneye taşındı. Oyunda, Sonku'nun 1981'de son bulan yaşamından kesitlerle tarihte bir yolculuğa çıkıldı. Gökhan Erarslan'ın yazdığı müzikalin reji ve dramaturjisini Kemal Başar, müziklerini Orhan Enes Kuzu, kostüm tasarımlarını Canan Göknil üstlendi. Gizem Yağız sahne performansıyla tiyatroseverlerin alkışını aldı. - İSTANBUL