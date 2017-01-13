Çağrıya Kulak Verdiler Kan Bağışında Bulundular

Kızılay'ın kan stoklarının tükendiğini duyan eğitimciler harekete geçti. Şıralık Vatan okulunun bahçesinde konuşlandırılan kan bağışı aracında, Şıralık mahallesinde eğitim veren 7 okulun öğretmen ve idarecileri kan vererek örnek bir harekete imza attılar.



Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın sosyal medya üzerinden kan stokları ile ilgili mesajı Düzce'de eğitimcileri harekete geçirdi. Şıralık Mahallesinde eğitim veren 7 okulun idareci ve öğretmenleri Kızılay'a destek vermek amacıyla bugün kan verdiler.



Şıralık Vatan Okulu, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi ve Yeşil Düzce okulu öğretmenleri Şıralık Vatan Okulu bahçesinde konuşlandırılan kan bağışı aracında kan bağışında bulundular.



Şıralık Vatan İlk ve Ortaokul Müdürü Necmettin Cengiz bu duyarlı kampanya hakkında bilgi verirken, Kızılay'ın kan stokuna katkıda bulunmak amacıyla okul idarecileri olarak böyle bir kampanya gerçekleştirdiklerini belirtti.



Cengiz, "Son günlerde ülkemizde yaşanan olaylara bağlı olarak Kızılay'ın kan stoklarının tükendiğini öğrendik. Bize gelen mesaj harekete geçirdi. Şıralık mahallesinde bulunan 7 okul müdürüyle, bir toplantı yaptık ve böyle bir kampanya başlatmaya karar verdik. Sağ olsun Kızılay Bölge Müdürlüğü de bizi kırmayarak okulumuza bir araç gönderdi. Elimizden geldiğince kampanyayı arkadaşlarımıza duyurmaya çalıştık. Tüm okullarımızda öğretmenlerimiz ve yaşı tutan öğrencilerimizle birlikte bu kampanyaya katıldık. Bu kampanyada bizim de bir katkımız olsun istedik" dedi. - DÜZCE