Çağrı Sinci ft. Heja - Ağır Taşlar sözleri! 'Ağır Taşlar' rap şarkı sözleri nelerdir?
Çağrı Sinci ve Heja'nın birlikte söyledikleri Ağır Taşlar şarkısı oldukça beğeni topladı. Dün çıkan şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Çağrı Sinci ft. Heja - Ağır Taşlar sözleri nelerdir? Çağrı Sinci ft. Heja - Ağır Taşlar rap sözleri haberimizde.
Çağrı Sinci ft. Heja - Ağır Taşlar şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
ÇAĞRI SİNCİ FEAT. HEJA - AĞIR TAŞLAR SÖZLERİ
[Giriş bölümü]
Koştuk canla başla, canla başla ya ya
Koş, koş canla başla
[Kısım 1: Çağrı Sinci]
Beni bilen biliyor ben melek değil tövbekârım
Nereye gidersem gölgem arkamda
Gerçek anlamda kendime kartalı örnek aldım
Konuşuyorlarmış sağda solda
Bizim muhabbet olmasa da
Töhmet altında zahmet olmazsa
Gel bir de suratıma söyle bazen
Oyna oyununu kuralına göre sınırını bil fazla detay verme
Orda bir köy var uzakta gittim gördüm dağlar aşıp geldim
Gurbet içimde dışımda kaşımda gözümde paramparça her yer
İzmir yakındı uzaktı hayatımın çoğu başka yerde geçti
Şimdi akıyorum Ayazağa deresi gibi sel olup taşıyorum
Arada bir sırtladım yükümü de taşıyorum bir şekilde
Bitmedi gücüm hep dillere pelesengiz
Sen oynayadur ali cengiz
En karanlık anında gelicez biz
Bütün çocuklar geleceksiz
Herkes kendini geri çeksin
Çıldırdık hakemi de yenicez biz(ya ya ya ya)
[Çağrı Sinci]
Ninni biter ağıt başlar
Hep ağır taşlar
Biz canla başla
Yürüyelim arkadaşlar
Yürüyelim arkadaşlar
Yürüyelim arkadaşlar
[Nakarat kısmı: Heja]
Gözlerden uzak yerdeyim
Gönülden ırak yerdeyim
İflah olmuy'om neyleyim
Ben nerde bilinmezlerdeyim
[Kısım 2: Çağrı Sinci]
Beni bilen bilir ben melek değil rintim
İlerledim hep tecrübe ettim değerlerim yitti
Dilenmedim hiç idare ettim çiğerlerim gitti
Dediğini anlayamıyorum seni tanımıyorum biladerim kimsin
Ben izafiyetten cesaret aldım
(İzafiyetten cesaret aldım)
Mesafelerden icazet aldım
(Mesafelerden icazet aldım)
Yıldırım alnıma isabet etti
(Yıldırım alnıma isabet etti)
Lütfen anlamadıysan ilerle tatlım
(Anlamadıysan ilerle tatlım ıh)
Sözümüzü bölebilen olamadı henüz ama deneyen çok bunu
Yolumuzu kesebilen olamadı henüz ama deneyen çok
Kalemimi kırabilen olamadı henüz ama deneyen çok bunu
Ben veremem poz bana sahne lazım
Al bu tacım
Sende kalsın
Bende çok var
İyice sakla
Belki lazım
Olur bir savaşta götün yer de endam edersin
[Çağrı Sinci]
Ninni biter ağıt başlar
Hep ağır taşlar
Biz canla başla
Yürüyelim arkadaşlar (ıh ıh)
Yürüyelim arkadaşlar (ıh ıh)
Yürüyelim arkadaşlar
[Nakarat kısmı: Heja]
Gözlerden uzak yerdeyim
Gönülden ırak yerdeyim
İflah olmuy'om neyleyim
Ben nerde bilinmezlerdeyim
Gözlerden uzak nerdeyim
Gönülden ırak yerdeyim
İflah olmuyom neyleyim
Ben nerde bilinmezlerdeyim
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Çağrı Sinci ft. Heja - Ağır Taşlar şarkısı 14 Mayıs Cuma günü Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 55 bin izlenme ve 9 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Çağrı Sinci & Heja
Müzik: Burak Gassanov
Düzenleme: Slong
Kayıt: Yeraltı Sakinleri & Istanbul Trip
Mix & Mastering: Dama
Yönetmen: Oğuzhan Ejderoğlu