Caglayan Archıtects'ten Eklektik Bir Tasarım:

Lokantayı ait olduğu tarihsel bağlam içinde ele alan Caglayan Architects kurucusu Mimar Umut Cem Çağlayan, Tarihi Yarımada'nın renklerini ve dokularını taşıdığı restoranda, misafirleri geçmişten günümüze unutulmaz bir lezzet yolculuğuna çıkartmayı hedeflemiş.

150 m2'lik restoranda kullanılan gök mavisi karo çiniler, çini renkleriyle uyum sağlayan pastel sarı renkler, eskitme aynalar, geçmiş mimari akımlara göndermelerde bulunan duvar çıtaları, ihtişamlı özel tasarım bronz aydınlatmalar ve lokanta kültürüne eşlik eden koyu renkli thonet ahşap sandalyeler, tarihsel bağlamın iç mekanlardaki yansımaları olmuş.

Geçmişin ruhunun, restoranın girişinden itibaren mekanın tüm detaylarıyla pekiştirilerek stilize edildiği Tarihi Demirci Döner Lokantası'nda eklektik tasarımı tamamlamak için gök mavisi geleneksel karo çinileri modern bir yaklaşımla yorumlanarak düzensiz bir dizilimle döşenmiş. Yine döşemedeki karo çinilerin masa yüzeyinde de kullanılması ve tavanda açık tesisat sisteminin muhafaza edilmesi eklektik tasarımın tamamlayıcı öğeleri olmuş. Elektrik tavaları ve havalandırma kanalları da mekanda kullanılan gök mavisi renk ile boyanarak bütünlük sağlamış.

Geleneksel görünümü modernize edebilmek ve asimetrik dağılımlı doğramalar ile dil birliği elde edebilmek amacıyla duvarlarda beton grisi renk kullanan Caglayan Architects, restoranın merkezinde konumlandırılan görkemli aydınlatmanın, iç mekandaki modern ve geleneksel armoninin ve restoran kimliğinin özeti olarak öne çıkarıldığını belirtiyor. Tüm uygulama detayları düşünülerek ve mekanın ruhu gözetilerek Caglayan Architects tarafından tasarlanan aydınlatma ünitesi, oksitlenmiş eskitme bronz çanaklar ile lineer formda birbiriyle kesişen dikmelere ankre edilerek özenle imal edilmiş. Nostaljik etkinin pekiştirilmesi amacıyla kullanılan sıcak sarı ışık veren özel Edison ampullerin dominantlığına, masaların üzerine sarkıtılan vintage asansör sarkıt aydınlatmalar eşlik ediyor. Duvarlarda ve servis hattında kullanılan çıtalı mavi ahşap paneller dekorasyona adeta fon oluşturarak, mekanı tamamlanmış ve masa yüksekliğindeki özel imalat geometrik motifli taş oyması saksılara bitkilendirme yapılmış.

Tarihi Demirci Döner Lokantası, Caglayan Architects'in tasarımıyla ziyaretçilerine, İstanbul gibi büyük bir metropolde, beton yapılarda geçen yaşamlarından uzak birer mola verdiriyor ve Tarihi Yarımada'daki restorana attıkları ilk adımdan itibaren günümüzü kucaklayarak geçmişe 'lezzetli' bir yolculuk yapmalarını sağlıyor.

