Çağlar: "Yönetimde İstikrar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Garanti Altına Alınıyor"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından mutat olarak düzenlenen toplantılara bu hafta Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar konuk oldu.



Konferansta "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Siyasetin Dönüşümü" konusu değerlendirildi. Çok sayıda üyenin katıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, "16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen halk oylaması ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi sağlayan anayasa değişiklik sürecini geride bıraktık. Milletimizin vatandaşlık görevini yerine getirerek sandığa akın etmesi ve geleceğine sahip çıkması bizleri son derece memnun etmiştir. Sandıktan çıkan sonucu herkesin kabul etmesini ve saygı duymasını istiyoruz. Bugünden itibaren bizler önümüze bakarak her zamankinden daha çok üretmeye ve büyümeye devam etmeliyiz. Ekonomi bizim için en önemli gündem maddesi olmalı" ifadelerini kullandı.



Başkan Okka'nın konuşmasının ardından konferansa geçildi. Vakfın çalışmaları hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan SETA Direktörü İsmail Çağlar, "Vakfımız, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi sağlayan anayasa referandumun sürecinde aktif olarak çalıştı. Bu işin en zor kısmını geride bıraktık. Şimdi yapılması gereken çok iş var. İlk olarak öncelikle kanunların tek tek gözden geçirilmesi gerekiyor. Önümüzde daha üzün ve meşakkatli bir süreç var. Peki, neden böyle bir sisteme ihtiyaç duyuldu. Siyasetçiler meydanlarda sürekli anlattı, istikrar olacak, erken seçim olmayacak ve seçim gecesi ülkeyi kimin yönettiği belli olacak. Bunlar bilinen ve bildiğimiz faydalardır. Bunların ötesinde Türkiye'de kurulmuş devlet yapısına ne kadar uğraşırsanız uğraşın içerisine çok fazla nüfuz edemiyordunuz. Zaman zaman çok ciddi uyuşmazlıklar yaşandı, buna hepimiz şahit olduk. Bürokratik direnç siyasetçileri kabul etmiyordu. Ülkede siyasi belirsizlik gündemden hiç düşmüyordu. Yeni sistemle bu engeller tamamen ortadan kalkmış olacak. Teknik faydalarını bir kenara bırakalım, daha dar bir perspektiften baktığımızda baş aşağıya duran bir yapı, normale dönüştürülerek yere sağlam basar hale gelecek. 2019'da gerçekleştirilecek seçim sonrası yürürlüğe girecek olan sistem, mecliste siyasi parti temsilcilerini uzlaştıracak. Televizyon ekranlarında kavga eden siyasi parti temsilcilerini artık görmeyeceğiz. Seçilen Cumhurbaşkanının elinde birçok yetki var, o da bazı konular için mecburen uzlaşma yoluna gidecek" diye konuştu.



Yönetimde istikrarın önemine dikkat çeken Çağlar, "Seçim barajında bir denge söz konusudur. Biri yönetimde istikrar, diğeri ise temsilde adalet... Türkiye'deki seçim barajı Avrupa ortalamasına göre yüksek orandadır. Ama son 15 yıldır bu baraj oranıyla temsil oranımız düşmedi. Böyle bir sistem getirmişken barajı biraz daha aşağıya çekme imkanınız var. Temsilde adalete kağıt üzerinde de olsa biraz daha yükseltebilirsiniz. Çünkü yönetimde istikrar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle garanti altına alındığı için seçim barajı aşağıya çekilebilir" şeklinde konuştu.



Konferansın sonunda Başkan Ömer Faruk Okka, SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar'a hediye takdim etti. - KONYA