Çağla ve İpek'ten İşitme Engelli Tenisçilere Destek

Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu, Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek tenisçiler Asuman Şakı ve Beste Mürşitoğlu ile gösteri maçı yaptı.



TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, anlamlı bir maça ev sahipliği yaptı. Samsun'da 18-30 Temmuz'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele edecek Tenis Milli Takımı oyuncuları Asuman Şakı ile Beste Mürşitoğlu, Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu ile gösteri maçında bir araya geldi.



Gösteri karşılaşmasını "süper tie-break" seti sonunda 10-9'luk skorla Çağla Büyükakçay-Asuman Şakı ikilisi kazandı.



TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda geçen yıl teklerde şampiyonluğa ulaşan Çağla Büyükakçay ile çiftlerde zafere ulaşan İpek Soylu, karşılaşma sonrasında genç tenisçilerle tecrübelerini paylaştı.



"Heyecanlarını yürekten hissediyorum"



2016 Rio Olimpiyatları'nda mücadele eden Çağla Büyükakçay, İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda yer alacak sporcuların heyecanını yürekten hissettiğini söyledi.



23. İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılacak milli tenisçilerle maç yaptığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Çağla Büyükakçay, "2016 Rio Olimpiyatları'nda ay-yıldızlı bayrağımızla temsil etmiş bir sporcu olarak Asuman Şakı ve Beste Mürşitoğlu kardeşlerimizin heyecanlarını yürekten hissediyorum. İki arkadaşımıza da İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum. Samsun'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım tam." diye konuştu.



"Kalbimiz onlarla birlikte atacak"



İpek Soylu ise gösteri maçında oldukça keyifli dakikalar yaşadıklarını belirterek, "İstanbul'da çok anlamlı bir organizasyonda yer almanın mutluluğunu yaşıyorum. Asuman ve Beste kardeşlerimize Samsun'da düzenlenecek dev organizasyonda başarılar diliyorum. Türkiye tarihinin en büyük uluslararası spor organizasyonu olan Samsun 'Deaflympics' 2017'de yer alacak milli sporcularımızla kalbimiz birlikte atacak." ifadelerini kullandı.



"Hayatımızın en unutulmaz anıydı"



İşitme engelli milli tenisçiler ise gösteri maçında İpek Soylu ve Çağla Büyükakçay ile çok keyifli bir karşılaşmaya imza attıklarını belirtti.



İpek ve Çağla ile aynı kortta olmaktan duydukları mutluluğu aktaran işitme engelli milli tenisçiler, organizasyona emeği geçen yetkililere ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür etti.



Gösteri müsabakasını "Hayatımızın en unutulmaz anıydı." şeklinde nitelendiren Asuman Şakı ile Beste Mürşitoğlu, dünyanın en büyük üçüncü, Türkiye tarihinin ise en büyük uluslararası spor organizasyonu olan 23. Yaz İşitme Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil edeceklerini kaydetti.



Bakan Akif Çağatay Kılıç'tan teşekkür mesajı



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nda gösteri maçında yer alan milli sporculara ve organizasyonda emeği geçen yetkililere teşekkür etti.



Bakan Kılıç, bu yaz Samsun'un, Türk sporu adına unutulmayacak bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Uluslararası spor organizasyonu düzenleme konusundaki becerisi ve tecrübesiyle dünya sporunun marka ülkesi olan Türkiye'mizde, 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda da yaklaşık 4 bin sporcuyu ağırlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayacağız. TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcularımız Çağla Büyükaçay ile İpek Soylu, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı bayrağımızı temsil edecek milli tenisçi kardeşlerimiz Asuman Şakı ve Beste Mürşitoğlu'yla aynı korta çıkarak sporun birleştirici ve kardeşlik bağlarını en güzel şekilde ortaya koydular. Organizasyonda yer alan bütün sporcu kardeşlerimize önümüzdeki spor yaşantılarında başarılar diliyorum."



Bakan Çağatay Kılıç, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları kapsamında spor dünyasının gözünün Samsun'da olacağını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"21 branşta yaklaşık 4 bin sporcunun mücadele edeceği olimpiyatlar için çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. Sporun bütün güzelliklerinin bir arada olacağı bu organizasyon, Türkiye'mizin ve Samsun'umuzun tanıtımına uluslararası anlamda büyük bir katkı sağlayacak, Türkiye'nin organizasyon anlamında ne kadar büyük bir ülke olduğunu bir kez daha gözler önüne serecektir."