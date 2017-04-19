Çağla Şıkel'den Yeşil Sahada Göz Kamaştıran Pozlar

Cengiz Abazoğlu'nun yeni koleksiyonu için modellik yapan Çağla Şıkel, Vodafone Arena'da poz verdi.

3 MAYIS'TA DÜZENLENECEK

Ünlü modacı Cengiz Abazoğlu 'Haute Couture 2017' koleksiyonunu 3 Mayıs'ta düzenleyeceği bir defile ile sergilemeye hazırlanıyor. Ünlü manken, yeni koleksiyonunun tanıtımı için Vodafone Arena'da kamera karşısına geçti.

"O BENİM VAZGEÇİLMEZİM"

Şıkel için 'o benim vazgeçilmezim' yorumu yapan Abazoğlu, "İkonik tasarımlarım için ikonik bir isim ile çalışmak istedim" dedi. Abazoğlu, "Hacimli etekler, kristal püsküller ve vücuda form veren kalıplara yer verdiğim koleksiyonumu sergileyeceğim defilemin 'Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği' yararına gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

45 parça kıyafetin yer alacağı defile, Beşiktaş Shangri- La Otel'de yapılacak.











