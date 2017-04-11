Çağla Şıkel'in Boynundaki Haç Şeklindeki Kolye Dikkat Çekti

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti.

DİKKATLİ BAKINCA ANLAŞILDI

Ünlü mankenin paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafa dikkatlice bakıldığında, boynuna "haç"a benzeyen bir kolye taktığı görüldü.

İşte Şıkel'in "haç" kolyesi taktığı fotoğraf:

SORU İŞARETLERİNE YOL AÇTI

Şıkel'in neden bu kolyeyi tercih ettiği ve kolyenin "haç" olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı. Genellikle Hristiyanlar tarafından takılan "haç" kolyesini, Müslüman olduğu bilinen Çağla Şıkel'in takması, akıllarda soru işaretlerinin oluşmasına yol açtı.

İşte Çağla Şıkel'in Instagram paylaşımı:

Kaynak: Haberler.com