Çağla Şıkel Büyük Konuştu: Sevgilimle Göremezsiniz

2 çocuk annesi ünlü manken Çağla Şıkel, önceki gece gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emre Altuğ'un sevgili haberleri hatırlatılıp "sizi ne zaman yeni biriyle göreceğiz" diye sorulunca, Şıkel "Beni sevgilimle göremezsiniz" diyerek çok büyük konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN GÖREMEYECEKSİNİZ"

Önceki gece arkadaşlarıyla beraber Arnavutköy'deki bir mekanda eğlenen Çağla Şıkel, eğlence sonunda muhabirlerin sorularını yanıtladı. "Sizi ne zaman sevgilinizle göreceğiz" sorusuna "Üzgünüm ama hiçbir zaman göremeyeceksiniz" cevabını verdi.

Güzel modelin eğlenceli hali dikkatlerden kaçmadı;



