Çağla Şıkel, Beşiktaş Stadının Meşin Yuvarlağına Güzelliğiyle Renk Kattı
Fiziğiyle herkesi büyüleyen manken Çağla Şıkel, bu defa da Vodafone Arena stadını büyüledi. Meşin yuvarlağa renk katan Şıkel, Cengiz Abazoğlu'nun yeni koleksiyonunu tanıttı.
Manken Çağla Şıkel modacı Cengiz Abazoğlu'nun yeni koleksiyonunu Vodafone Arena'da tanıttı. Yeşil sahada objektif karşısına geçen Şıkel pozlarıyla herkesi büyüledi.
"O BENİM VAZGEÇİLMEZİM"
Cengiz Abazoğlu koleksiyonunu tanıtan Çağla Şıkel için "O benim için vazgeçilmezim" dedi Cengiz Abazoğlu'nun defilesi 3 Mayıs'ta Beşiktaş Shangri- La Otel'de Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği yararına yapılacak.
İşte güzelliğiyle herkesi mest eden Çağla Şıkel;
sponsored ads