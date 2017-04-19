Çağla Şıkel, Beşiktaş Stadının Meşin Yuvarlağına Güzelliğiyle Renk Kattı

Manken Çağla Şıkel modacı Cengiz Abazoğlu'nun yeni koleksiyonunu Vodafone Arena'da tanıttı. Yeşil sahada objektif karşısına geçen Şıkel pozlarıyla herkesi büyüledi.

"O BENİM VAZGEÇİLMEZİM"

Cengiz Abazoğlu koleksiyonunu tanıtan Çağla Şıkel için "O benim için vazgeçilmezim" dedi Cengiz Abazoğlu'nun defilesi 3 Mayıs'ta Beşiktaş Shangri- La Otel'de Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği yararına yapılacak.

İşte güzelliğiyle herkesi mest eden Çağla Şıkel;