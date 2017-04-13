Çağla Büyükakçay İkinci Turda Veda Etti

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından ABD'de düzenlenen turnuvada milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ikinci turda Gabriela Dabrowski'ye 2-0 yenilerek elendi.

Alabama eyaletindeki Pelham kentinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü organizasyonun tek kadınlar ikinci tur müsabakasında Çağla Büyükakçay ile Kanadalı Gabriela Dabrowski karşı karşıya geldi.

Rakibine 6-4 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup olan 27 yaşındaki tenisçi, organizasyona veda etti.