Çağla Büyükakçay İkinci Tura Yükseldi

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından ABD'de düzenlenen turnuvada milli tenisçi Çağla Büyükakçay, tek kadınlarda Maria Mateas'ı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.



Alabama eyaletindeki Pelham kentinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü organizasyonun ilk turunda Çağla Büyükakçay ile ABD'li Maria Mateas karşı karşıya geldi.



Rakibini 6-3 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden 27 yaşındaki tenisçi, adını ikinci tura yazdırdı.



Çağla, ikinci turda Kanadalı Gabriela Dabrowski ile mücadele edecek.