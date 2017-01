Çağla Büyükakçay: 'Her Şey Kortta Belli Olacak'

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık'ta ana tablo birinci turunda karşılaşacağı Fransız rakibi için, "kağıt üzerinde iyi bir kura gibi gözüküyor ama her şey kortta belli olacak." dedi.



Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta ana tabloda mücadele edecek milli tenisçi Çağla Büyükakçay hazırlıklarını antrenörü Can Üner yönetiminde Melbourne'da sürdürüyor. Sıkı bir program dahilinde çalışmalarına devam eden milli tenisçi Büyükakçay, ilk maçını 17 Ocak salı günü Fransız rakibi Oceane Dodin ile oynayacak.



Avustralya Açık'ta ilk kez ana tabloda mücadele edecek Büyükakçay turnuvayı ve Dodin'i AA mikrofonlarına değerlendirdi.



"Elimden gelenin en iyisini yapmak için kortta olacağım"



Avustralya Açık'a Çin ve Tazmanya'daki turnuvada oynadığını maçların yanı sıra her gün yaptıkları antrenmanlarla hazırlandığını belirten Çağla,"tabi ki maç yapabilmek çok önemli şimdi ilk maçım salı günü, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmak için kortta olacağım. Rakibim Fransız ilk defa karşılaşacağız, bakalım inşallah bizim için iyi gider." dedi.



-Çağla, "eğer bir seri başı çekmiyorsanız grand slamlarda iyi kura çektiniz demektir"



Ana tablodaki ilk maçta Fransız Dodin ile eşleşmesinin iyi bir kura olarak değerlendirilebileceğini dile getiren Büyükakçay, "eğer bir seri başı çekmiyorsanız grand slamlarda iyi kura çektiniz demektir." dedi.



Rakibinin genç ve iyi bir oyuncu olduğunu bu yüzden şansları eşit göründüğüne vurgu yapan Büyükakçay, "seri başı olmadığı için benimle denk bir oyuncu sıralamalarımızda çok yakın ama maç elli-elli, iyi bir kura gibi gözüküyor kağıt üzerinde ama her şey kortta belli olacak." ifadelerini kullandı



Avustralya Açık'ta ana tabloda yer almasını hem kendisi hem de Türk tenisi "çok güzel bir gelişme" olarak değerlendiren Büyükakçay konuşmasını şöyle sürdürdü: "ben senelerdir buraya geliyorum ilk defa ana tablo oynayacağım aynı zamanda dördüncü ana tablo oynayışım olacak tam grand slam yapmış oluyorum, bütün grand slamları tamamlıyorum buradaki an tabloyla." Çok heyecanlıyım öncelikle burada her sene geldiğim de çok fazla Türk olduğunu gördüm onlar adına hep hani burada ana tabloda bir Türk olarak oynamayı arzu ettim şimdi bu gerçekleşti tabi ki çok güzel bir duygu bende bunun hakikatten hakkını vermeye çalışacağım.



Fransa, Wimbledon ve Amerika Açık'ın ardından Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda da ana tabloda oynama hakkını elde edip tüm Grand Slam turnuvalarında bu başarıya ulaşan Çağla, ilk maçını 17 Ocak salı günü oynayacak.