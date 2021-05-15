Çağla Akalın kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çağla Akalın kimdir?

Çağla Akalın kimdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Gündemin merak edilen isimlerinden biri olan Çağla Akalın kimdir? Exxen'in merakla takip edilen programlarından olan Katarsis'in konuğu Çağla Akalın kaç yaşında? Çağla Akalın hangi filmlerde rol aldı?

Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsiss programı, Exxen'de yayın hayatına devam ediyor. Programa konuk olan isimlerden biri de Çağla Akalın oldu. Çağla Akalın kimdir? Çağla Akalın nereli? Çağla Akalın kaç yaşında? Çağla Akalın hangi filmlerde oynadı?

ÇAĞLA AKALIN KİMDİR?

Çağla Akalın, Oyuncu, model, köşe yazarı, şarkıcı, insan hakları aktivisti. Türkiye'de 2013 yılında Miss Queen adıyla düzenlenen transseksüel güzellik yarışmasında Türkiye'nin ilk trans güzeli seçilmiştir.

Türkiye'nin ilk trans modeli olan Çağla Akalın, 2019 yılında Türkiye'de ilk kez 'Trans Erkek Modellik' yarışması düzenleneceğini açıklamıştı.

17 Haziran 1990, İstanbul doğumludur. 2013 yılında Miss Queen transseksüel güzellik yarışmasında Türkiye'nin ilk trans güzeli seçilmiştir.

Verdiği bir röportajda adını Çağla Şıkel'den, soyadını da Demet Akalın'dan aldığını söylemiştir.

2015 çıkışlı Köpek filminde başrol almıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çağla Akalın kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 20:15:04. #1.16#

title