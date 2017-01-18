Çağdaş ve Dinamik Bir Eğitim Alanı: Bilge Adam Koleji Antalya

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Bilge Adam Koleji; Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen ve Teknoloji Lisesi'ni bünyesinde barındıran 16.000m2 büyüklüğünde bir alanı kapsıyor. Ana yapısını mimar Şevket Altındal'ın projelendirdiği Bilge Adam Koleji'nin iç mimarisi mimar Zeynep Esengil'e ait. 64 derslik, açık ve kapalı spor alanları, modern yüzme havuzu, spinning salonu, 3D sınıfları, uzay gözlemevi, kulüp ve aktivite odaları, kütüphane, modern teknoloji ile donatılmış laboratuvarlar ve konferans - kültür merkezine sahip eğitim kurumunda Bilge Adam okullarının çağdaş ve dinamik yapısını yansıtmak amaçlanıyor.

Yalın tasarım anlayışı ve sıcak renklerin yarattığı dinamizmle öğrenci ve eğitimciler için mutlu, enerjisi yüksek bir eğitim ortamının yaratıldığı Bilge Adam Koleji'nde karşılama alanı, kafe ve toplantı alanları gibi ortak alanlar veli ve ziyaretçilerin konforlu vakit geçirilmesi sağlanıyor. Giriş katında Studio Kairos imzası taşıyan Megaron ince yapısı ve dikkat çekici rengiyle sıcak bir karşılama ortamı sunuyor. Bu bölümde Red Dot tasarım ödüllü Halia berjer ve Dilim koltuklara Suri puflar eşlik ediyor. Minimal tasarımıyla Ray sehpalar ahşabın sıcaklığını mekana taşıyor. Canlı tonların hakimiyetindeki bekleme alanında bölümleri birbirinden ayıran Studio Kairos imzalı Vis kitaplık dönebilen dikey kirişleri sayesinde bulunduğu ortama hareket katıyor. Faruk Malhan imzalı Babil Serhas kanepe ise zarif tasarımıyla öne çıkıyor. Peri kanatlarından esinlenerek tasarlanan Halia koltuklar ve farklı renklerdeki Suri pufların hemen her bölümde kendine yer bulduğu mekanda asimetrik ayak detayıyla dikkat çeken beyaz tablalı Terna sehpaya yine beyaz renkte bir piyano eşlik ediyor. Açık renk ahşap malzemeden üretilen Faruk Malhan imzalı Partita masa beyaz ve sarı renklerin hakimiyetindeki mekana mükemmel bir uyumla dahil oluyor. Patentli ayak tasarımı hiçbir aparata ihtiyaç duymaksızın kolayca iç içe geçerek kenetlenen ve aynı şekilde birbirinden ayrılabilen Faruk Malhan tasarımı Asanda koltuklar ise farklı renklerde seçilerek modern bir düzenleme ile konferans alanına özgün bir karakter kazandırıyor.

