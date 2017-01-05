Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a gerçekleştirilen suikastın ardından kapatılan Çağdaş Sanatlar Merkezi kapılarını ağıtla açtı.



Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a gerçekleştirilen suikastın ardından bir süredir kapalı bulunan Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, ağıt niteliğindeki Stabat Mater Oratoryosu'yla kapılarını açtı. Piyanistliğini Dengin Ceyhan yaptığı Oratoryo'yu Funda Yazıksız ve Ayşe Dağıstanlı Parlar seslendirdi.



Gerçekleştirilen ağıt programıyla kapılarını vatandaşlara açan Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 9 Ocak 2017 tarihinde Merhum Büyükelçi Karlov için anma programı gerçekleştirileceği belirtildi. - ANKARA