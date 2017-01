Çağdaş Sanat Laboratuvarı 6 - 8 Yaş Grubu

Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri, çeşitli etkinlikleri ile çocuklar hem öğrenecek hem de eğlenecek.



"Borusan Contemporary müze ve eğitim alanında yarattığı ilklere bir yenisini daha ekliyor. DC Art desteği ile 6-9 yaş aralığında bulunan çocuklara alternatif bir sanat eğitim programı hazırladı. 8 hafta sürecek ve her hafta 3 saatlik eğlence dolu atölyelerden oluşan programla çocuklar; çağdaş sanatla tanışacak, iki boyutlu, üç boyutlu sanat disiplinlerinin yanı sıra yeni medya sanatını tanıma, üretim ve uygulama alanları ile ilgili deneyim edinecekler. Tasarım ve teknoloji ilişkisinin sorgulandığı yeni anlatım biçimlerinin denendiği, temel sanat eğitimi ve güncel uygulamaları üzerine kurulmuş sanatsal bir macera sunan dinamik ve eğlenceli bir sanat eğitim programı çocukları bekliyor.



Basamak şeklinde planlanan program, çocukların her hafta farklı bir teknik ve yönetimi deneyecekleri dinamik bir içeriğe sahip. Pisuardan sanat olur mu? sorusu ile başlayarak çağdaş sanat dünyası ile bir bağlantı kurulacak. Kanadalı sanatçı Edward Burtynsky'nin "Aqua Shock" isimli sergisinden seçilen yapıtlardan oluşan yeni sergi merkeze alınarak, çağdaş sanatın anlatım biçimleri ve terminolojisi hakkında altyapı oluşturulacak. Çoğaltma - baskı teknikleri denenecek, tasarım ve teknoloji ilişkisinin sorgulandığı üç boyutlu, hareket eden kumandalı araçlar tasarlanarak üretilecek. Stop-motion film için; mini heykel yapımı, karakter tasarımı, film seti oluşturma, senaryo yazma, film çekimi ve montajı gibi etkinlikler yapılacak. Ana iskeleti bu şekilde belirlenen program, katılımcıların talep ve ilgileri doğrultusunda yeniden şekillenerek son halini alacak.



İnsanların temel güdüsü olan meraktan yola çıkarak geliştirilen programla çocukların; günümüz sanatı ile bağlantı kuran, yaratıcı, üretmekten mutlu olan, kendine güvenen, keşfetmekten hoşlanan, teknik bilgi ve becerileri gelişmiş bireyler olmaları hedeflenmektedir.



Program, 20 yıllık sanat eğitim deneyimi ve binlerce çocuğun, öğretmenin ve gencin hayatında farkındalık yaratan projeleri ile sanat eğitim alanında saygın bir yere sahip, eğitimci, sanatçı Gazi Selçuk yönetiminde alanında uzman bir ekip tarafından yürütülmektedir.



Programın Alt Başlıkları:



14 Ocak – 21 Ocak: Marcel Duchamp ve kavramsal sanatla tanışma



28 Ocak – 04 Şubat: Andy Warhol'la Pop Art ve çoğaltma kültürü ve teknikleri



11 Şubat – 18 Şubat: Üç boyutlu tasarımlar, geleceğin aracını tasarlıyoruz, kil, motor, uzaktan kumanda, tasarım yapma, kalıp alma ve teknoloji entegrasyonu



24 – 25 Şubat yeni sergi hazırlıkları nedeniyle kapalıyız.



04 Mart– 11 Mart: Video sanatı ve stop-motion deneyimi



Kontenjan: 12 kişidir.



Atölye çalışmasının süresi: 14 Ocak Cumartesi itibari ile 04 Mart tarihine kadar 8 hafta boyunca her cumartesi. 24 Şubat tarihinde sergi değişimi nedeniyle Borusan Contemporary kapalı olacaktır."