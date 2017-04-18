Çağdaş Sanat Atölyesi - Caz Atölyelesi

Caz Atölyelesi, 19 Nisan'da Akbank Sanat'ta sizlerle...Konuşmacılar: İbrahim Göksungur, Yusuf Biton, Sedal Antay, Sedat Antay, Leyla Diana GücükModeratör: Feridun ErtaşkanCaz müziğine kimlik kazandıran albüm kapakları vetasarımları.Caz fotoğrafçılığında siyah & beyaz fotoğraflarınönemi.

Çağdaş Sanat Atölyesi - Caz Atölyelesi

Caz Atölyelesi, 19 Nisan'da Akbank Sanat'ta sizlerle...

Konuşmacılar: İbrahim Göksungur, Yusuf Biton, Sedal Antay, Sedat Antay, Leyla Diana Gücük

Moderatör: Feridun Ertaşkan

Caz müziğine kimlik kazandıran albüm kapakları vetasarımları.

Caz fotoğrafçılığında siyah & beyaz fotoğraflarınönemi.

Efsanevi caz fotoğrafçılarının caz müziğine etkisi.

Günümüzde caz fotoğrafçılığı.

Cep telefonlarıyla artık herkes fotoğrafçı mı?

Konserlerde fotoğraf çekerken nelere dikkat etmeli?

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Akbank Sanat

Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Taksim

Başlangıç Saati : 19.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 20: 30: 00

Kategori : Çağdaş Sanat Atölyesi - Caz Atölyelesi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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