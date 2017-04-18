Çağdaş Sanat Atölyesi - Caz Atölyelesi
Caz Atölyelesi, 19 Nisan'da Akbank Sanat'ta sizlerle...Konuşmacılar: İbrahim Göksungur, Yusuf Biton, Sedal Antay, Sedat Antay, Leyla Diana GücükModeratör: Feridun ErtaşkanCaz müziğine kimlik kazandıran albüm kapakları vetasarımları.Caz fotoğrafçılığında siyah & beyaz fotoğraflarınönemi.
Caz Atölyelesi, 19 Nisan'da Akbank Sanat'ta sizlerle...
Konuşmacılar: İbrahim Göksungur, Yusuf Biton, Sedal Antay, Sedat Antay, Leyla Diana Gücük
Moderatör: Feridun Ertaşkan
Caz müziğine kimlik kazandıran albüm kapakları vetasarımları.
Caz fotoğrafçılığında siyah & beyaz fotoğraflarınönemi.
Efsanevi caz fotoğrafçılarının caz müziğine etkisi.
Günümüzde caz fotoğrafçılığı.
Cep telefonlarıyla artık herkes fotoğrafçı mı?
Konserlerde fotoğraf çekerken nelere dikkat etmeli?
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Akbank Sanat
Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Taksim
Başlangıç Saati : 19.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 20: 30: 00
Kategori : Çağdaş Sanat Atölyesi - Caz Atölyelesi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io