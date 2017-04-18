Çağdaş Mavioğlu: "Sahada 11 Kişi Kalsaydık Sahadan Galip Ayrılırdık Diye Düşünüyorum"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu'nun ceza olduğu maçta basın toplantısında bulunan Teknik Sorumlu Çağdaş Mavioğlu, "11 kişi kalsaydık sahadan galip ayrılırdık" dedi.



TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor evinde Giresunspor ile karşılaştı. Mücadeleden Giresunspor 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından yarımcısı antrenör Çağdaş Mavioğlu, "Oyunun ilk devresinde savunma anlamında kısmen iyi işler yaptık, hücum anlamında istediğimizi yapamamamıza rağmen golü bulduk. 44. dakikada golü engelleme çabasındaki kalecinin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldık. İkinci yarıda kontralarla ikiyi bulabileceğimizi de düşünüyorduk ama 2 dakika içinde konsantre eksikliği ile 2 gol yedik. Bu skor maçtan önce hiç düşünmediğimiz bir skordu üzgünüz. İkinci devrede 11 kişi devam etseydik düzeltebileceğimiz şeyler vardı. Oynamak istediğimiz oyunun stratejini 10 kişi kalınca gerçekleştiremedik. 11 kişi kalsaydık sahadan galip ayrılırdık. Leroy da Tiago'da çok kaliteli oyuncular. Rakip bu tip oyunculara önlem alıyor. Biraz geri yaslanmamızdan dolayı ikinci yarı Tiago'nun oyun formatına pek uygun değildi. 10 kişi kalmamız yüzünden skoru koruyamadığımızı düşünüyorum" dedi. - ADANA