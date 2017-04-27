Çağdaş İslam Dünyası, Problemler ve Çözüm Yolları" Konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), "Çağdaş İslam Dünyası, Problemler ve Çözüm Yolları" konulu konferans düzenledi.



GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu, Türkiye'nin İslam dünyasıyla ilişkilerini geliştirmenin önündeki engeller ve bu engelleri aşmak için atılması gereken adımlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.



İslam medeniyetinin geniş bir coğrafyaya yayıldığını ifade eden Kırbaşoğlu, şunları kaydetti:



"İslam dünyası denildiğinde büyük ölçüde Ortadoğu merkezli düşünüldüğünü ama İslam coğrafyasının yaklaşık üç kıtaya yayılmış, çok geniş ve kesintisiz bir coğrafyaya. Atlas Okyanus kenarından Fas dediğimiz ama doğru adı Mağrip olan ülkeden cebinizde bir kuruş, üzerinizde bir elbise dahi olmasa 'selamünaleyküm aleykümselam' diyerek Endonezya'ya kadar aç kalmadan, soğukta kalmadan yerinize varabilirsiniz. Böyle muhteşem bir medeniyet mirasına sahibiz. Fakat bu medeniyet mirası bizimle tanışmayı onların da bizimle tanışmasını bekliyor. Öğrencilerimize, acilen hangi meslekten olursa olsun İslam dünyasına açılmaları ve oradaki kardeşleriyle tanışmak için ilk adımları atmalarını tavsiye ediyorum."