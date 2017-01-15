TÜMÜ
Haberler Search
Çağatay Ulusoy'a Alkol Yasağı!

Çağatay Ulusoy'a Alkol Yasağı!

Çağatay Ulusoy, düzensiz beslenme nedeniyle hastanelik oldu. Karaciğer yağlanması teşhisi koyulan Ulusoy'a sakatatlar, kremalı gıdalar, çikolata, alkol, hamur işleri,yasaklandı.

Çağatay Ulusoy'a Alkol Yasağı!

Çağatay Ulusoy yediğine içtiğine dikkat etmeyince hastanelik oldu. Ünlü oyuncuya bir dizi yasak geldi.

KARACİĞERİ YAĞLANDI

Çağatay Ulusoy yediğine içtiğine dikkat etmeyince hastanelik oldu. 26 yaşındaki oyuncunun karaciğerinde yağlanma tespit edildi.

BİRÇOK YİYECEK YASAKLANDI

Maslak'taki özel bir hastanede tedavi gören Çağatay Ulusoy doktor tavsiyesiyle özel diyete başladı. Çağatay'ın dil, beyin gibi sakatatlar, kremalı gıdalar, çikolata, alkol, hamur işleri, katı yağlar,ve gazlı içecekler tüketmesi yasaklandı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads