Çağatay Ulusoy'a Alkol Yasağı!

Çağatay Ulusoy yediğine içtiğine dikkat etmeyince hastanelik oldu. Ünlü oyuncuya bir dizi yasak geldi.
KARACİĞERİ YAĞLANDI
Çağatay Ulusoy yediğine içtiğine dikkat etmeyince hastanelik oldu. 26 yaşındaki oyuncunun karaciğerinde yağlanma tespit edildi.
BİRÇOK YİYECEK YASAKLANDI
Maslak'taki özel bir hastanede tedavi gören Çağatay Ulusoy doktor tavsiyesiyle özel diyete başladı. Çağatay'ın dil, beyin gibi sakatatlar, kremalı gıdalar, çikolata, alkol, hamur işleri, katı yağlar,ve gazlı içecekler tüketmesi yasaklandı.