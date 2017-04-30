Çağatay Akman

Tarih : 30 Nisan Pazar 2017Yer : Sabancı Kültür MerkeziBilet Fiyatı: 33 TL (Hizmet Bedeli Dahildir)Çağatay Akman en beğenilen şarkılarıyla Kocaeli'ne geliyor.

Çağatay Akman

Tarih :  30 Nisan Pazar 2017

Yer :  Sabancı Kültür Merkezi

Bilet Fiyatı:  33 TL  (Hizmet Bedeli Dahildir)

Çağatay Akman en beğenilen şarkılarıyla Kocaeli'ne geliyor.

Sabancı Kültür Merkezindeki Çağatay Akman konseri 30 Nisan Pazar akşamı 20: 00'de!

Detaylar :

İl : Kocaeli

İlce : Merkez

Mekan : Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Kocaeli Sanayi Fuar Yanı

Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Çağatay Akman

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Lirası, 30 Nisan, Kocaeli, Konser, Tl, Şarkı, çağatay akman, Fi, Hayır