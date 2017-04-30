Çağatay Akman
Tarih : 30 Nisan Pazar 2017Yer : Sabancı Kültür MerkeziBilet Fiyatı: 33 TL (Hizmet Bedeli Dahildir)Çağatay Akman en beğenilen şarkılarıyla Kocaeli'ne geliyor.
Tarih : 30 Nisan Pazar 2017
Yer : Sabancı Kültür Merkezi
Bilet Fiyatı: 33 TL (Hizmet Bedeli Dahildir)
Çağatay Akman en beğenilen şarkılarıyla Kocaeli'ne geliyor.
Sabancı Kültür Merkezindeki Çağatay Akman konseri 30 Nisan Pazar akşamı 20: 00'de!
Detaylar :
İl : Kocaeli
İlce : Merkez
Mekan : Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Kocaeli Sanayi Fuar Yanı
Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Çağatay Akman
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io