Çağan Irmak Çocuklarla Birlikte Fidan Dikti
İZMİR'in Seferihisar İlçesi'ne gelen yönetmen Çağan Irmak, 'Evladın için bir ağaç dik' kampanyası kapsamında çocuklarla birlikte fidan dikti.
İZMİR'in Seferihisar İlçesi'ne gelen yönetmen Çağan Irmak, 'Evladın için bir ağaç dik' kampanyası kapsamında çocuklarla birlikte fidan dikti.
Seferihisar Belediyesi ve Teos Marina ortaklığıyla düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Camikebir Mahallesi, Karakayalar Mevkisi, Öğretmen Evleri Sitesi arkasında oluşturulan alana 51 fıstık çamı fidanı dikildi. Etkinliğe Seferihisar Çocuk Belediyesi, ilkokul ve anaokulu öğrencileri Ukrayna, Makedonya, Gaziantep Oğuzeli Halk Dansları ekipleri, TEMA Vakfı temsilcileri, Teos Marina yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Herkesin fidan dikerken çektirdiği fotoğrafı '#evladıniçinbiragaçdik' etiketi ile sosyal medyada paylaşabildiği proje kapsamında çocuklarla birlikte fidan diken ve bol bol fotoğraf çeken Çağan Irmak şunları söyledi:
"Biz Türkiye'de çıkan orman yangınlarıyla ilgili birşeyler yapmak adına 'evladın için bir ağaç dik' kampanyasını başlattık. Ama bu sadece evlatlarımızı kapsamıyor. İsteyen herkes sevgilisi, arkadaşı, babaannesi, annesi veya ölmüş insanları için de fidan dikebiliyor. 'Dikin, bize fotoğrafını gönderin, biz de sosyal medyada paylaşalım', dedik. Böylece diğer ağaç dikimlerine ön ayak olsun istedik. Kampanyamız böyle başladı ve devam ediyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz."
BAŞKAN SOYER: GELECEK BU ÇOCUKLARLA DAHA GÜZEL OLACAK
Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ise, kampanyayı başlatan Çağan Irmak ve destek veren TEMA Vakfı ile Teos Marina'ya teşekkür etti. Başkan Soyer, "Bizler, bugün evlatlarımız için ağaç dikiyoruz. Dünyanın her yerinde siyasi iktidarlar ağaçları katlederken, bugün anneler, babalar, çocuklar hep birlikteyiz ve bunun kıymetinin farkındayız. Bu çocuklarla gurur duyuyoruz. Onlarla birlikte Seferihisar'ı ve dünyamızı daha çok ağaçlandıracağız. Gelecek, bu çocuklarla çok daha güzel olacak" dedi.
- Seferihisarizmir