Caferli 4. Kez Çiçek Şenliği'ne Ev Sahipliği Yaptı

Kuşadası'na bağlı Caferli'de 4. kez gerçekleştirilen Çiçek Şenliği her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.



Caferli Muhtarlığı tarafından Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Caferli'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen şenlikte, geleneksel yemekler, el işi takılar, doğal ürünler ve farklı ve çiçek türleri yer aldı.



Caferli Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Şahin, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İzzet Aşkar ve vatandaşlar katıldı. Artık geleneksel hale gelen etkinlikte, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı ile Çınar Köyü Muhtarlığı 7'den 70'e Zeybek Ekibi'nin folklor gösterisi ve sanatçı Emre Burç ve saz arkadaşlarının müzik dinletisi büyük ilgi gördü. - AYDIN