"Café Aman İstanbul-İki Yakadan Şarkılar" Konseri TİM Show Center'da.



Café Aman İstanbul, Türkçe ve Rumca unutulmaz bir müzik ziyafeti için 8 Nisan Cumartesi akşamı Kültür ve Sanatın Merkezi TİM Show Center'da!



Stelyo Berber ve Pelin Suer'in geçmişten günümüze iki yakanın sevip benimsediği Türkçe ve Yunanca şarkıları seslendireceği konserde, Yunanistan'ın genç ve popüler ismi Sofia Papazoglou konuk sanatçı olarak güzel sesiyle geceye renk katacak. Dünyaca ünlü kemani Manolis Kottoros, buzuki üstadı Georgios Marinakis ve Petros Mastoros öncülüğünde Horokos Dans Grubu, bu muhteşem birlikteliği görsel bir şova dönüştürecek.



Türk-Yunan Ezgileri ile Muhteşem Müzik Şölenine Hazır Olun!Herkesin özlediği ve eşlik edeceği unutulmaz eserlerden oluşan bir repertuar ile sahnede yerini alacak olan Café Aman İstanbul solistleri, iki dilde farklı yansımalarla hayat bulacak şarkılar ile unutulmaz bir geceye imza atacak!



Buzuki ve akordeon gibi sazlardan oluşan özel bir orkestranın yanı sıra dörtlü yaylılar ekibinin de eşlik edeceği konserde 20 kişiden oluşan çok özel bir sanatçı kadrosu sahnede olacak. Kültürlerarası bir diyalog niteliğindeki konser, iki kültürün yıllarca paylaştıkları müzikler ve danslar eşliğinde 8 Nisan Cumartesi akşamı TİM Sahnesi'nde hayat bulacak.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : TİM Show Center



Mekan Adresi : Büyükdere Caddesi Derbent Mevkii (Darüşşafaka Kampüsü Yanı)



Başlangıç Saati : 08.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Cafe Aman İstanbul - İki Yakadan Şarkılar



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır