Çadırda Isınmak İsterken Zehirlendiler
Eskişehir’de çadırda yaşayan mevsimlik işçiler, teneke içinde yaktıkları odundan çıkan dumandan zehirlendiler.
Eskişehir'de çadırda yaşayan mevsimlik işçiler, teneke içinde yaktıkları odundan çıkan dumandan zehirlendiler.
Mevsimlik tarım işçileri olan H.B. ve R.M., Odunpazarı Sevinç mahallesinde kaldıkları çadırda ısınmak amacıyla teneke içerisinde yakmış oldukları odundan çıkan dumandan zehirlendiler. Vatandaşlar, tedavi amacıyla Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda jandarma gerekli tahkikata başladı. - ESKİŞEHİR