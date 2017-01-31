Çadır Kentteki Suriyeli Çocukların Karne Heyecanı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki çadır kentte kalan 3 bin 100 öğrenci karnelerini aldı.



AFAD Viranşehir Konaklama Tesislerinde ilkokul çağındaki 3 bin 100 öğrenci yarıyıl karnelerini aldı. Ülkelerinde çıkan iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınan Suriyeli sığınmacıların eğitim çağındaki çocuklarına Viranşehir Çadır kentte müfredatlarına uygun eğitim veriliyor. Yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte Viranşehir Çadırkentte ilkokul çağındaki öğrencilere törenle karneleri dağıtıldı. Karne dağıtım törenine Merkez Yönetici Yardımcıları Zeki Kaya ve Fettah Güngör, Eğitim Birim Sorumlusu Necmettin Burun, Çadır kent Kızılay Koordinatörü Murat Sarı katıldı. Karnelerini alan öğrencilere Kızılay tarafından sağlanan oyuncaklar hediye edildi.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan Viranşehir Çadır kent Kamp Müdürü Zeki Kaya, "Okul çağındaki çocukların eğitim ve öğretimden mahrum kalmamaları için gereken tüm tedbirler Çadır kentimizde alındı. Okul sahamızda 64 derslikte 5 bin 100 öğrenci eğitim alıyor. Eğitim alanında bulunan okullarımızda ana sınıfından lise son sınıfa kadar 236 Suriyeli öğretmen eğitim vermektedir. Ayrıca 79 Türk öğretmenimiz Türkçe Eğitimi vermektedir. Viranşehir Çadır kentimizde ileri derecede Türkçe Eğitimi (TÖMER) veren kursumuz da bulunmaktadır" dedi. - ŞANLIURFA