Zeynep Esmeray'ın yazıp yönettiği Cadının Bohçası tiyatro oyunu, 20 Ocak'ta Sahne Çolpan İlhan'da izleyicisiyle buluşuyor.



Bir travestinin ezberinizi bozmasına izin verecek kadar cesur musunuz?



Kadınlık, erkeklik, transessüksel yasam, dogu'dan İstanbul'a bir yolculuk hikayesi, kadınlar, erkekler, "lobunyalar", sokaklar, barlar, politikler, a-politikler bir de anti-politikler, cinselliğin arka sokakları, erkeklerin kadınlara göstermedikleri yüzleri, kadınların aynada fark etmedikleri ölçüleri, kadınların erkeklerden, erkeklerin kadınlardan sakladıkları, cadının bohçası "çok kisilik" gösteri.



Yazan ve Oynayan: Zeynep Esmeray



Reji: Ayca Damgacı