Caddelerde Yılbaşı Hareketliliği

Yeni yıla girmeye sayılı saatler kala Eskişehir'de cadde ve sokaklar adeta dolup taştı.



Eskişehir son dönemlerin en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Yılın son günü vatandaşlar alışveriş için sokaklara döküldü. Soğuk havaya aldırmadan yılbaşı gecesi için ihtiyaçlarını gideren vatandaşlar, mağazaları tıka basa doldurdu. Kış günlerinde kötü giden işlerin ardından sokaklardaki hareketlilikten memnuniyetlerini dile getiren esnaflar, yeni yıla girmenin heyecanıyla insanların alışverişe yöneldiklerini bildirdi. - ESKİŞEHİR