Cadde ve Sokaklar Eskişehirspor Bayrakları ile Süsleniyor

Eskişehirspor taraftarlarının sosyal medya üzerinden başlattığı "Şampiyonluk Yakın Bayrakları Asın" kampanyasıyla kentin cadde ve sokakları takımın bayrakları ile süsleniyor.



Taraftarlar Eskişehirspor-Sivasspor maçı öncesinde sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı. "Şampiyonluk Yakın Bayrakları Asın" sloganıyla hareket eden taraftarlar kampanyayı devam ettiriyor. Yürütülen kampanya çerçevesinde Eskişehir Valiliği etrafındaki cadde ve sokaklar Eskişehirspor bayrakları ile donatıldı. Çevredeki Eskişehirsporlu vatandaşlar ise bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kısa sürede Eskişehir'in birçok cadde ve sokaklarının takımın bayrakları ile süslenmesini beklediklerini ifade ettiler. - ESKİŞEHİR