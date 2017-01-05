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Cadde Üzerinde Oturanlar Bunamaya Daha Yatkın
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Cadde Üzerinde Oturanlar Bunamaya Daha Yatkın

Bilim insanları yoğun trafiğin bunama riskini artırdığını düşünüyor.

Cadde Üzerinde Oturanlar Bunamaya Daha Yatkın

Bilim insanları yoğun trafiğin bunama riskini artırdığını düşünüyor

Kaynak: Dunya.com

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