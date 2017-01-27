Cadde Ortasındaki Kavga Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Nevşehir'de, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki taraf arasında sokak ortasında çıkan bıçaklı kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Bıçakla yaralama suçundan hakkında yakalama kararı bulunan T.Ç. sivil polis tarafından Gözlükçüler Caddesi'nde gözaltına alındığı sırada, bıçaklı kavgada yaralandığı iddia edilen B.S. ile babası M.S'nin saldırısına uğradı.



Polis, T.Ç'yi darbeden baba ve oğlunu engellemeye çalıştı. Bıçakların da çekildiği kavga, olay yerine çok sayıda polisin sevk edilmesiyle son buldu.



Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, polisin, baba ve oğlunu kontrol etmekte güçlük çektiği, yaşanan arbedede tarafları ayırmaya çalışan polis ile darbedilen gencin yere düştüğü görülüyor. Bir ara bıçakların çekildiği ve saldırıya uğrayan gencin yüzünden yaralandığı kavga, takviye ekiplerin gelmesiyle sona eriyor.



Darbedilen T.Ç'nin babası M.Ç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuğum suçlu bile olsa savcılık ve polis devreye girer, birilerinin polisin önünde çocuğumu darbetmeye hakkı yok. Çocuğumun burnu kırık, kafasında yarık oluştu, şikayetçiyim." dedi.