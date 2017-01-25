Cadde Ortasında Evlenme Teklifi

Zonguldak'ta bir genç, kız arkadaşına cadde ortasında sürpriz bir evlenme teklifi yaptı.



Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde ikamet eden 27 yaşındaki Selman Kıyak, 6.5 yıldır birliktelik yaşadığı kız arkadaşına sürpriz bir teklif hazırladı. Gazipaşa Caddesi'nde elinde balon, çiçek ve alyans ile kaldırımdan yürüyen kız arkadaşının karşısına çıkan Kıyak, canlı müzik eşliğinde "Benimle evlenir misin?" dedi.



Büyük şaşkınlık yaşayan 25 yaşındaki Hatice Kukuş, evlenme teklifine "Evet" yanıtını verdi. Bunun üzerine kız arkadaşıyla müzik eşliğinde dans eden Kıyak, "Yaklaşık 6.5 yıldır beraberiz. Artık güzelce taçlandırmak istedik. Bu gün de arkadaşlarımın desteğiyle böyle bir şey düşündük. Çok değişik oldu aslında. Çok mutluyum. Teklifimi kabul etti. Hayır yanıtı alsaydım benim için hüsran olurdu. Heyecanımı herkesle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederim" diye konuştu. - ZONGULDAK