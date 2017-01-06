Çad, Libya'ya Açılan Sınır Kapılarını Kapattı

Çad, Libya'ya açılan sınır kapılarını kapatma kararı aldığını duyurdu.



Çad Başbakanı Albert Pahimi Padacke, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Toprak bütünlüğümüzü tehdit eden tehlikelere karşı önlem amacıyla hükümet olarak Libya ile sınırlarımızı kapatma kararı verdik." ifadesini kullandı.



Pahimi Padacke ayrıca Libya sınırına yakın bölgeleri askeri operasyon alanları ilan ettiklerini de bildirdi.



Libya'nın güneyinde Çad sınırına yakın bölgelerde terör örgütlerinin aktif olduğuna işaret eden Pahimi Padacke, söz konusu bölgelerdeki Çadlıların güvenliği için bu kararı aldıklarını vurguladı.