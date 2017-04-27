Çad'ın Devrik Lideri Habre'ye Müebbet

Olağanüstü Afrika Temyiz Mahkemesi, eski Çad Devlet Başkanı Hissene Habre'nin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını onayladı.



Mahkeme, "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" işlemekten ömür boyu hapis cezası alan devrik liderin, avukatlarının itirazı üzerine ocak ayında başlayan temyiz sürecinde nihai kararı verdi.



Habre'ye verilen ömür boyu hapis cezasını onayan mahkeme, devrik liderin mağdurlara yaklaşık 136 milyon dolar tazminat ödemesini kararlaştırdı.



Mahkeme, Habre'yi, yargılandığı tecavüz davasında ise suçsuz buldu.



Çad'da 1970'li yıllarda kısa süre başbakanlık yaptıktan sonra Kuzey Çad Silahlı Kuvvetlerinin başına geçen Habre, 7 Haziran 1982'de yönetime el koymuş, 1 Aralık 1990'da mevcut Devlet Başkanı İdriss Deby Itno'nun düzenlediği darbeyle iktidardan uzaklaştırılmıştı. Habre, iktidarı kaybettikten sonra Senegal'e sığınmıştı.



Çad Ulusal Tahkikat Komisyonunca 1992'de başlatılan soruşturmada, ülkede işlenen insan hakları ihlallerinden Habre'nin, 26 Ocak 1983'te çıkardığı yasa ile kurduğu "Belgeleme ve Güvenlik Müdürlüğü"nün sorumlu olduğu açıklanmıştı.



Komisyon kısa süre sonra, Habre ve yakınlarının işkence dahil işlediği suçları belgeleyen ilk resmi raporu yayınlamıştı. Raporda, Habre'nin iktidarda kaldığı 1982-1990 döneminde gözaltındaki 40 bin kişinin ölümüne neden olduğu kaydedilmişti.



Habre sığındığı Senegal'in başkenti Dakar'da 2013'te tutuklanmış ve 20 Temmuz 2015'te ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı. Afrika Birliğince kurulan Olağanüstü Afrika Mahkemesince Dakar'da yargılanan Habre, "Görev yaptığı dönemde binlerce kişinin öldürülmesi, kaybolması ve işkenceye uğramasında sorumluluğu bulunduğu" gerekçesiyle geçen mayısta ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.



Habre'nin avukatları karara itiraz ederek temyiz mahkemesine başvurmuş, temyiz süreci ocak ayında başlamıştı.