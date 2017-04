Çad'da Temiz Su Sıkıntısı Nedeniyle Çocuklar Ölüyor

Çad'da su kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl 19 bin çocuğun öldüğü belirtildi.



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Çad Temsilciliği Yetkililerinden Celestin Traore, AA muhabirine açıklamasında, Çad'da çok sayıda çocuğun, kirli su nedeniyle hastalanarak yaşamını yitirdiğini söyledi.



Her 5 çocuktan 1'inin ishal olduğunu söyleyen Traore, "Ülkede temiz su eksikliği yüzünden her yıl 50 bin çocuk su kirliliğine bağlı hastalıklara yakalanıyor ve bunlardan 19 bini yaşamını yitiriyor." dedi.



Traore ayrıca hükümet yetkililerinin temiz su ihtiyacının karşılanması amacıyla yoğun çaba gösterdiğini ancak hasta çocuk sayısının düşmediğini vurguladı.



Tedavi etmek masraflı



Büyük Salgınları Önleme Merkezinin Başkanı Dr. Ahmet Mustafa, bu hastalıkların Çad Gölü Havzası, Kanem, Salamat ile Logone Oriental gibi ülkenin gelişmemiş bölgelerinde daha hızlı yayıldığına ve buradaki vaka sayısının diğer bölgelere oranla daha fazla olduğuna işaret etti.



Ölen çocukların çoğunun gereken tedaviyi göremediği için yaşamını yitirdiğini belirten Mustafa, hükümetin bu çocukları tedavi etmek için her yıl 25 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.



Öte yandan Mustafa, hastaları tedavi etmenin ihtiyaç duyulan bölgelere su dağıtmaktan daha masraflı olduğuna dikkati çekti.



Çadlılar, temiz su için kilometrelerce yürüyor



Eski Hayvancılık Bakanı Ali Taher, ülkede en çok kadın ve çocukların susuzlukla mücadele ettiğini anlattı.



Su Bakanı Sıddık Abdulkerim Haggar da 2015'te halkın suya erişme oranının yüzde 42 olduğunu bu oranın 2017'da ancak yüzde 46'ya çıktığını söyledi.



Haggar, 5 yıl içinde bu oranı kırsal bölgelerde yüzde 60'a, şehirlerde yüzde 70'e çıkartmayı hedeflediklerini bildirdi.



"Çad için Su" adlı sivil toplum kuruluşunun Başkanı Cimasra Emmanuel Oci, kırsal bölgelerdeki Çadlıların temiz su için günde ortalama 7 ila 10 kilometre yürümek zorunda kaldıklarını ifade etti.



Muhalefetten Sınır Tanımayan Sosyalist Partisi Başkanı Dinamu Daram ise "Çadlıların temiz su ihtiyacı giderilmezken komşu ülkelerde terörle mücadele kapsamında yüz milyonlarca dolar harcanıyor." eleştirisinde bulundu.