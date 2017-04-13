Çad'da Mahkumları Taşıyan Konvoya Saldırı: 10 Ölü

Çad'da mahkumları taşıyan konvoya düzenlenen silahlı saldırıda, 9'u tutuklu 10 kişinin öldüğü belirtildi.



Çad Başsavcısı Luapambe Mahuli Bruno, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Encemine'den Koro Toro bölgesine tutuklu taşıyan bir konvoya silahlı saldırı düzenlendiğini ifade etti.



Saldırıda, 9'u mahkum, 1'i güvenlik görevlisi olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Bruno, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.



Bruno, olay sırasında bazı mahkumların firar ettiğini, saldırganların kimliğini tespit etmek ve kaçan tutukluları bulmak amacıyla soruşturma başlatıldığını aktardı.