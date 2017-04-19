Çad'a Kaçan Sığınmacı Çocuklar Kimsesiz Kalıyor

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) şiddet olayları ve çatışmalar nedeniyle Çad'a kaçan sığınmacılar zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) verilerine göre, OAC'den kaçan 800'ü çocuk 3 bin 500'e yakın sığınmacı komşu ülke Çad'ın güneyindeki Logone bölgesine bağlı Gore kentindeki kampa sığındı.



Sığınmacılar, OAC'nin orta kesimindeki Bambari kentinde eski Seleka silahlı grubuna bağlı Nureddine Adam yönetimindeki Orta Afrika'nın Dirilişi (FPRC) ile Ali Ndarass'ın liderliğindeki OAC'de Barış için Birlik (UPC) milisleri arasında artan çatışmalar yüzünden köylerini terk etti.



Ülkedeki bu huzursuz ortamdan en çok etkilenenler ise çocuklar oldu.



BMMYK'nın Gore temsilcisi Masdongar Elie, AA muhabirine değerlendirmesinde, Çad'a annesiz babasız gelen 100'e yakın çocuğun kampa ulaştıklarında aç ve susuz olduklarını, bazılarının ise buraya ulaşmak için yürüyerek onlarca kilometre kat ettiğini aktardı.



Elie, sığınma kampında gıda stoklarının yetersiz olduğuna dikkati çekerek uluslararası topluma BMMYK'ya destek olmaya çağırdı.



"Evime dönmek istiyorum"



Sığınmacılardan 8 yaşındaki Maimuna, silahlı bir grup yüzünden ailesinden ayrı düştüğünü anlattı.



Maimuna, "Şiddet olayları yüzünden köyümüzü terk ettiğimizde kalabalığın içinde annemle babamı kaybettim. Tanımadığım kişiler bana yardım etti ve otobüslere binerek Çad'a geldik. Burada hiç kimseyi tanımıyorum. Evime dönmek istiyorum. Ailem burnumda tütüyor."ifadelerini kullandı.



Sosyolog Cedubum Medard ise kamptaki çocukların sosyal hayata uyum sağlamasına destek olunması gerektiğine işaret etti.



Medard, "Bu çocuklar, resmi evraklara sahip olmazlarsa Darfur'dan gelen Sudanlı çocukların da başına geldiği gibi uyruksuz olarak bilinecekler. Sudanlı çocuklar resmi evraklara sahip olmadıkları için geldikleri ülke tarafından vatandaş olarak kabul edilmiyor. Çadlı yetkililer bu durumdan ders çıkarmalı ve bir an önce önlemini almalı." dedi.



Resmi verilere göre, Çad hükümeti sığınmacılara yardım için bütçesinden yılda 80-120 milyon dolara yakın para harcıyor.



Çad, 2014-2017 döneminde OAC'den gelen ve yarısından fazlası kadın ve çocuklardan oluşan 50 binin üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.