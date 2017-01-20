Caceres Transferi Neden Gerçekleşmedi? İşte Tüm Gerçekler!

İmza için İstanbul'a gelen Uruguaylı stoper Martin Caceres, yapılan kapsamlı sağlık testinde sınıfta kaldı. Doktorun 'yüksek riskli' raporu vermesi üzerine Bordo-Mavililer Caceres transferinden vazgeçti

Trabzonspor, 2.5 yıllık anlaşmaya vararak İstanbul'a getirdiği Uruguaylı stoper Martin Caceres'ten gelen haberle sarsıldı. Dün akşam saatlerinde Ulus'ta bulunan Liv Hospital'da geniş kapsamlı sağlık taramasından geçirilen 29 yaşındaki yıldız oyuncunun testlerinde problem çıktı. Fanatik Gazetesinde yer alan habere göre testi yapan doktor, yaklaşık 1 yıldır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve bu sebeple İtalyan devi Juventus'la sözleşmesini feshetmek zorunda kalan oyuncunun sağlık durumunun yeterli olmadığını ve futbol oynaması için 'yüksek riskli' olduğunu Trabzonspor yönetimine iletti.

245 gGÜNDÜR OYNAMIYOR

Bu gelişme üzerine Bordo-Mavili yönetimin Martin Caceres transferini askıya aldığı öğrenildi. Çarşamba akşamı eşi ile birlikte İstanbul'a gelen deneyimli oyuncunun Trabzonsporlu yöneticilerle son bir görüşme yaptıktan sonra ülkesi Uruguay'a geri döneceği kaydedildi.

1987 doğumlu milli futbolcu, en son Juventus formasıyla 1 Şubat 2016'da aşil tendonundan sakatlık geçirmiş, yaklaşık 245 gün futboldan uzak kalmıştı.