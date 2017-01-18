Caceres Trabzonspor'dan Ne Kazanacak

Pereira, Mas, Olcay Şahan ve Medjani'yi renklerine katarak ara transferin yıldızı olan Trabzonspor'un durmaya niyeti yok.

Bordo-mavililerin bir süredir görüşme halinde olduğu Uruguaylı stoper Martin Caceres, yönetimin yaptığı son teklifi kabul etti. Fırtına'nın menajerler aracılığıyla Uruguay'a gönderdiği ön teklifi kabul eden Caceres, yönetimin 'detayları İstanbul'da görüşelim' önerisi üzerine yola çıktı.

Bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek olan dünyaca ünlü stoper burada detaylı bir sağlık kontrolünden geçecek. Ardından yönetim ile masaya oturacak oyuncuya yıllık 1 milyon 800 bin euro'dan 2.5 yıllık sözleşme teklif edilecek.

Oyuncunun ilk görüşmede bu şartları kabul ettiği ve sağlık kontrolünden de bir sorun çıkmaması durumda imzaların atılacağı öğrenildi.

Kaynak: Sabah