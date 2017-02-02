Caceres, Takım Bulamadı!

Kısa süre önce Trabzonspor için Türkiye'ye gelen Martin Caceres sağlık kontrolünden geçmiş ve 'sakatlık riski' normalden daha yüksek olduğu gerekçesiyle kendisine farklı bir anlaşma teklifi yapılmıştı.

Buna göre Uruguaylı futbolcuya garanti ücret yerine oynadığı maç başı üzerinden bir ödeme planı sunulmuş, belli bir karşılaşma bandının üzerine çıkması durumunda da ekstralar olacağına dikkat çekilmişti. Ancak uzun süren pazarlıkların ardından Caceres, Bordo-Mavililer'in teklifini geri çevirerek Türkiye'den ayrılmıştı.

Geçen sürede deneyimli savunma oyuncusunun adı birçok kulüple anıldı. İtalyan ekipleri özellikle Juventus'ta kariyerinin zirvesine çıkan futbolcuya ilgi gösterdi ama aynı riskler sebebiyle hiçbir kulüp Caceres'in şartlarını kabul etmedi. Son olarak İngiltere'de West Ham ile görüştüğü öğrenilen Martin Caceres'e Ada'dan da istediği mukavele verilmedi. Transferin son gününde de bir sürpriz gelişme olmayınca 29 yaşındaki oyuncu kulüpsüz kaldı.

Kaynak: Fanatik