Caber Kalesi Işid Örgütünden Temizlendi





Rusya, Suriye'deki askeri varlığını azaltma kararı aldı. Duyurunun ardından Suriye Genelkurmay Başkanı Ali Abdullah Eyüp, misyonunu tamamlayan Rus gemilerini ziyaret etti.



Eyüp, Suriye'den ilk ayrılacak olan Amiral Kuznetsov uçak gemisi ile Büyük Petro savaş gemisinde yetkililerden bilgi aldı.



Amiral Kuznetsov gemisinin Suriye kıyılarında bulunduğu iki ay süresince, bin 252 hedefe 420 uçuş gerçekleştirildiği belirtildi.



Kremlin'in kararı, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde başlayan ateşkesin ardından geldi.



Öte yandan, Suriye Demokratik Güçleri'nin, Esad Gölü üzerindeki Caber Kalesi'ni IŞİD örgütünden temizleyip kontrolü ele aldıkları duyuruldu.



YPG gücünü de bünyesinde bulunduran ABD destekli güçlerin, Rakka operasyonu kapsamında Tabka Barajı'na doğru ilerlediği kaydedildi.



2014'ten bu yana IŞİD'in elindeki baraj stratejik öneme sahip.



Auteur: euronews-tr



Tags: örgütünden Rusya Suriye Caber temizlendi Suriyede iç savaş IŞİD Kalesi Gepost: 07 januari 2017