İmalatçı ve i·hracatçıların ödenek miktarına konu olan C şekeri (A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker) karşılığı kristal şeker, sıvı olarak da satılabilecek.
Şeker Kurumunun, "İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli· Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri· Talepleri·ni·n Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dai·r Tebli·ğde Deği·şi·kli·k Yapılmasına Dai·r Tebli·ğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, i·malatçı ve i·hracatçıların ödenek miktarına konu olan C şekeri karşılığı kristal şeker, sıvı olarak da satılabilecek. Ancak sıvı olarak satış yapılması halinde, faturada sıvı şekerin kristal şeker miktarı karşılığı da belirtilecek.
Ayrıca, söz konusu tebliğ ile "İmalatçı ve ihracatçılar, i·hracatçı birliklerine tescil tarihinden itibaren 1 yılı geçmiş olan beyannameler için, tebliğin yayım tarihinden itibaren 6 ay süre içinde hak ediş belgesi düzenlenmesi talebinde bulunabilirler." geçici maddesi de yürürlükten kaldırıldı.
C Şekeri Karşılığı Kristal Şeker Sıvı Olarak Satılabilecek
İmalatçı ve i·hracatçıların ödenek miktarına konu olan C şekeri (A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker) karşılığı kristal şeker, sıvı olarak da satılabilecek.
İmalatçı ve i·hracatçıların ödenek miktarına konu olan C şekeri (A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker) karşılığı kristal şeker, sıvı olarak da satılabilecek.
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