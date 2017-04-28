Şef



Matthew Coorey



Solistler



Alexander Markov "Keman"



Timur Khaliullin "Org"



Program



Tomaso Antonio Vitali



Chacconne sol minör Keman ve Org için



Christoph W. Gluck



Orpheus'tan "Melodi" Keman, Org ve Yaylılar için



Pablo de Sarasate



Carmen Fantezi Op. 25



Alexander Markov



The Grand Finale Elektro Keman, Org ve Yaylı Çalgılar



Johannes Brahms



3. Senfoni Op. 90 FA Majör



9 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : CSO Konser Salonu



Mekan Adresi : Talat Paşa Blv No: 38



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Kategori : C.S.O. - 28 Nisan Konseri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır