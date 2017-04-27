C.s.o. - 27 Nisan Konseri

ŞefMatthew CooreySolistlerAlexander Markov "Keman"Timur Khaliullin "Org"ProgramTomaso Antonio VitaliChacconne sol minör Keman ve Org içinChristoph W. GluckOrpheus'tan "Melodi" Keman, Org ve Yaylılar içinPablo de SarasateCarmen Fantezi Op.

C.s.o. - 27 Nisan Konseri

Şef

Matthew Coorey

Solistler

Alexander Markov "Keman"

Timur Khaliullin "Org"

Program

Tomaso Antonio Vitali

Chacconne sol minör Keman ve Org için

Christoph W. Gluck

Orpheus'tan "Melodi" Keman, Org ve Yaylılar için

Pablo de Sarasate

Carmen Fantezi Op. 25

Alexander Markov

The Grand Finale Elektro Keman, Org ve Yaylı Çalgılar

Johannes Brahms

3. Senfoni Op. 90 FA Majör

9 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Altindağ

Mekan : CSO Konser Salonu

Mekan Adresi : Talat Paşa Blv No: 38

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00

Kategori : C.S.O. - 27 Nisan Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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