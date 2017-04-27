C.s.o. - 27 Nisan Konseri
ŞefMatthew CooreySolistlerAlexander Markov "Keman"Timur Khaliullin "Org"ProgramTomaso Antonio VitaliChacconne sol minör Keman ve Org içinChristoph W. GluckOrpheus'tan "Melodi" Keman, Org ve Yaylılar içinPablo de SarasateCarmen Fantezi Op.
Şef
Matthew Coorey
Solistler
Alexander Markov "Keman"
Timur Khaliullin "Org"
Program
Tomaso Antonio Vitali
Chacconne sol minör Keman ve Org için
Christoph W. Gluck
Orpheus'tan "Melodi" Keman, Org ve Yaylılar için
Pablo de Sarasate
Carmen Fantezi Op. 25
Alexander Markov
The Grand Finale Elektro Keman, Org ve Yaylı Çalgılar
Johannes Brahms
3. Senfoni Op. 90 FA Majör
9 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Altindağ
Mekan : CSO Konser Salonu
Mekan Adresi : Talat Paşa Blv No: 38
Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00
Kategori : C.S.O. - 27 Nisan Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io