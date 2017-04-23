C.s.o. - 23 Nisan Konseri
ŞefOrhun OrhonSolistlerDoğa Altınok "Keman"İlayda Deniz Oğuz "Piyano"ProgramÇocuk Konseri Özel Programı9 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur Detaylar : İl : Ankaraİlce : AltindağMekan : CSO Konser SalonuMekan Adresi : Talat Paşa Blv No: 38Başlangıç Saati : 23.04.
Şef
Orhun Orhon
Solistler
Doğa Altınok "Keman"
İlayda Deniz Oğuz "Piyano"
Program
Çocuk Konseri Özel Programı
9 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Altindağ
Mekan : CSO Konser Salonu
Mekan Adresi : Talat Paşa Blv No: 38
Başlangıç Saati : 23.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 00: 00
Kategori : C.S.O. - 23 Nisan Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io