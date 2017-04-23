C.s.o. - 23 Nisan Konseri

ŞefOrhun OrhonSolistlerDoğa Altınok "Keman"İlayda Deniz Oğuz "Piyano"ProgramÇocuk Konseri Özel Programı9 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur Detaylar : İl : Ankaraİlce : AltindağMekan : CSO Konser SalonuMekan Adresi : Talat Paşa Blv No: 38Başlangıç Saati : 23.04.

C.s.o. - 23 Nisan Konseri

Şef

Orhun Orhon

Solistler

Doğa Altınok "Keman"

İlayda Deniz Oğuz "Piyano"

Program

Çocuk Konseri Özel Programı

9 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Altindağ

Mekan : CSO Konser Salonu

Mekan Adresi : Talat Paşa Blv No: 38

Başlangıç Saati : 23.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 00: 00

Kategori : C.S.O. - 23 Nisan Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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