C.s.o. - 21 Nisan Konseri
Dinçer Özer ile 11. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri ÇerçevesindeDinçer ÖzerSoner ÖzerHakan YağuşCan KıyıcıTürkiye ve Yurtdışından Öğrenci Vurmalı Çalgılar TopluluklarıTRT Ankara Radyosu Çoksesli Çocuk KorosuDetaylar : İl : Ankaraİlce...
Dinçer Özer ile 11. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri Çerçevesinde
Dinçer Özer
Soner Özer
Hakan Yağuş
Can Kıyıcı
Türkiye ve Yurtdışından Öğrenci Vurmalı Çalgılar Toplulukları
TRT Ankara Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Altindağ
Mekan : CSO Konser Salonu
Mekan Adresi : Talat Paşa Blv No: 38
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00
Kategori : C.S.O. - 21 Nisan Konseri
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io