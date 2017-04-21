C.s.o. - 21 Nisan Konseri

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C.s.o. - 21 Nisan Konseri

Dinçer Özer ile 11.  Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri Çerçevesinde

Dinçer Özer

Soner Özer

Hakan Yağuş

Can Kıyıcı

Türkiye ve Yurtdışından Öğrenci Vurmalı Çalgılar Toplulukları

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Altindağ

Mekan : CSO Konser Salonu

Mekan Adresi : Talat Paşa Blv No: 38

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00

Kategori : C.S.O. - 21 Nisan Konseri

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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