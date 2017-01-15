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Bylock'un Maliyeti 1 Milyon Lira
Bylock'un Maliyeti 1 Milyon Lira
15 Ocak 2017 Pazar 14:52
TÜBİTAK başkanı Ergin ByLock'un maliyetinin 1 milyon lira olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.
TÜBİTAK başkanı Ergin ByLock'un maliyetinin 1 milyon lira olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.
Kaynak:
Dunya.com
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