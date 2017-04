Bylock'u Ortaya Çıkaran Gizli Tanık Ünlü İş Adamları Hakkında Konuştu

İzmir'de, FETÖ) soruşturması kapsamında örgüte finansal destek sağladığı iddiasıyla tutuklanan ünlü iş adamları Abdullah Kavuk, Ahmet Küçükbay, Şeref Sipahi ile tutuksuz sanık Metehan Kavuk yargılanması üçüncü gün de devam etti. 'Yeğen' kod adlı gizli tanık, "Ramazan Özçelik katıldığı bir toplantıda Ahmet Küçükbay'ın hizmet hareketine gizli bir şekilde yardımlarına devam ettiğini, tedbir amaçlı 17-25 Aralık'tan sonra cemaatten ayrıldığını belirttiğini söyledi. Kavuklarla ilgili sadece hizmet hareketinde olduklarını duymuştum" diye konuştu.



İzmir'de, FETÖ) soruşturması kapsamında örgüte finansal destek sağladığı iddiasıyla tutuklanan ünlü iş adamları Abdullah Kavuk, Ahmet Küçükbay, Şeref Sipahi ile tutuksuz sanık Metehan Kavuk yargılanması üçüncü günde de devam etti. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah Kavuk, Ahmet Küçükbay, Şeref Sipahi, tutuksuz sanık Metehan Kavuk, sanık avukatları ve sanık yakınları katıldı. Duruşmada üç gündür sanıkların ve tanıkların ifadeleri alınırken, duruşmanın üçüncü gününde ise gizli tanıkların ifadeleri başka bir ortamdan Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı.



"Hizmet içerisinde bunlar en büyük maddi destek veren abiler"



Gizli tanıklardan ilk olarak 'Sızıntı' dinlenmeye başlandı. Sesi ve yüzü tanınmayacak şekilde SEGBİS'ten ifade veren gizli tanık Sızıntı, "Bizzat kendilerini tanımıyorum. Sadece 4 kişiyi isim olarak biliyorum. Hizmet içerisinde bunlar hizmete en büyük maddi destek sağlayan abiler olarak bilinir. Cemaat içerisinde konuşulanları duydum. Evet uzun zaman cemaat içerisinde yer aldım. Bunların katıldığı toplantıların hiçbirisine katılmadım. Buca ilçesindeki Zafer Öğrenci Yurdunda Ramazan ayında yapılan bir himmet toplantısında bulunmuştum. Ahmet Küçükbay ve Abdullah Kavuk bu etkinlikte olmayınca birisi sordu. Hizmettekilerin, 'Onlar daha büyük toplantılarda bulunurlar' dediklerini duydum. Mesela cemaatçilerin Orkide Yağlarından sürekli yağ aldıklarını duydum. Abdullah Kavuk'un da cemaate yardım eden büyük abilerden olduğunu duydum" diye konuştu.



Şeref Sipahi'nin paraları vakıf üzerinden akladığı iddiası



Gizli tanık 'Ateş' ise, çarpıcı bilgiler verdi. Ateş, "Şeref Sipahi ile ticari ilişkimden dolayı bizzat tanışıyorum. Şeref Sipahi bu örgüte 7-8 yıl önce üniversite açılırken arsa tahsisi yapıyordu. Mesela üniversitelerinin arsa tahsisini, para hareketlerini Şeref Sipahi yaptı. Her ortamda rahatça, çekinmeden dile getiriyordu bunu. Korkusuzca Fetullah Gülen'i anlatıyor ve savunuyordu. Abdullah Kavuk ile Şeref Sipahi birlikte hareket ediyorlardı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Bazı ortamlarda örgüt adına toplanan paraların aklanması lazım. Birilerinin paraları bir yerde toplaması lazım. Bu paraları da Şeref Sipahi aracılığı ile yapılıyordu. Mesela Şeref Sipahi'nin 10-11 kuyumcu dükkanı varken, iki tanesi kapatıldı. Diğerleri önceden devredildi. Bunu da Şeref Sipahi bana kendisi söyledi. İzmir'de toplanan bütün himmet Şeref Sipahi ve Abdullah Kavuk'a getirildiğini, kendilerine yakın isimlerden duydum. Şeref Sipahi'nin de söz konusu paraları vakıf üzerinden akladığını duydum; ancak şahit olmadım" dedi.



"Fethullah Gülen'in ve cemaatin gözdesiydi"



Gizli tanık 'Zaman' ise, iş adamlarının Bornova'da 'Babalar Grubu' olarak geçtiğini ifade etti. İş adamlarının cemaate yüksek miktarda bağış yaptığını anlatan gizli tanık, "Gediz Üniversitesi kurulacağı zaman yüksek miktarda bağış yaptılar. Bornova eyaletine bağlıydılar. Cemaatin gizli olarak yapılan toplantılarında beraber bulunduk. Herkesin gıpta ile baktığı cemaate bol paralar verirlerdi. Cemaatin gözde kişileriydi. İzmir'de Abdullah Kavuk ve Ahmet Küçükbay cemaat içinde çok saygındırlar. Bu gurubun statüsü bölge statüsündeydi. Bu grup, eyaletlerde toplanan himmet paralarının 10'da 8'ini karşılıyordu. Cemaatin gözdeleriydi. Bu babalar grubu bildiğim kadarı ile 8-10 kişiydi. Hatırladığım Ahmet Küçükbay, Mehmet Timuroğlu, Abdullah Kavuk vardı. Mütevellinin başında Abdullah Kavuk vardı. Şeref Sipahi'yi hatırlamıyorum. Metehan Kavuk farklı bir gruptaydı. Onun da farklı bir grupta mütevelli olduğunu biliyorum. 6 ayda bir mütevelli toplantıları yapılırdı. Herkes birbirinin mütevellisini tanırdı. Abdullah Kavuk eskiden beri cemaatin içerisindeydi. Baya büyük paralar bağışlamıştı. Gediz Üniversitesi açılacağı zaman trilyonlarca para bağışlamıştı. Ahmet Küçükbay da eski abilerdendi. Fethullah Gülen'in ve cemaatin gözdesiydi. Metehan Kavuk'u cemaat içinde ayda bir mütevelli toplantısı yapılırdı. Kendisini orada gördüm" diye aktardı.



Bylock'u ortaya çıkaran gizli tanık Küçükbay hakkında konuştu



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün haberleşme ağı olan ByLock'u İzmir'de gizli tanık 'Yeğen'in verdiği ifade sonrasında ortaya çıkarmıştı. İzmir'de 2 Şubat 2016'da polise giden 'Yeğen' kod adlı gizli tanık, FETÖ/ PDY'nin İzmir'in Bergama ilçesindeki yapılanmasıyla ilgili bilgi vermek istediği ve 40 sayfalık ifadesinin sonunda ByLock'u anlattığı ifade edilmişti. Gizli tanığın ifadesinde, 17 Aralık 2013 sonrasında FETÖ üyelerinin telefon dinlemelerine karşı tedbir almaya başladığını ve ByLock kullanımına geçildiğini belirterek "ByLock ile ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'den gelen talimatta, 'Tüm üyeler ByLock programı üzerinden görüşmeler yapsın, normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur' diyordu" dediği belirtildi



Duruşmada ifade veren gizli tanık 'Yeğen', Sesi ve yüzü belli olmayacak şekilde SEGBİS'ten ifade veren gizli tanık, "İfademde de belirttiğim gibi Ahmet Küçükbay ile ilgili hizmet hareketinde olduğu 17-25 Aralık'tan sonra ayrıldığını duydum. Ramazan Özçelik katıldığı bir toplantıda Ahmet Küçükbay'ın hizmet hareketine gizli bir şekilde yardımlarına devam ettiğini, tedbir amaçlı 17-25 Aralık'tan sonra cemaatten ayrıldığını belirttiğini söyledi. Kavuklarla ilgili sadece hizmet hareketinde olduklarını duymuştum. Ege Bölgesi imamı Bekir Baz'ın özel mütevelli grubu vardır. Ahmet Küçükbay da bu grupta yer almaktadır" dedi.



Gizli tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti öğle arası için ara verirken öğleden sonra sanık ve sanık avukatlarının talepleri alınacak.



Olayın geçmişi



İzmir'de, 15 Temmuz darbe girişimin ardından, ünlü iş adamları Orkide Yağları ve Küçükbay Şirketler Grubu sahibi olan Ahmet Küçükbay, Kavuklar Şirketler Grubu sahibi ve eski Gediz Üniversitesinin Mütevelli Heyet Başkanı Abdullah Kavuk ile oğlu Metehan Kavuk, Şeref Kuyumculuk'un sahibi Şeref Sipahi tutuklanmıştı. İddianamede, 4 iş adamına 10 ile 15 yıl arasında ceza verilmesini istenirken, Metehan Kavuk dosya üzerinden görülen dava ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. - İZMİR