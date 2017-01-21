ByLock Soruşturmasında Flaş Gelişme! 180 TSK Personeline Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından FETÖ/PDY'nin kriptolu programı Bylock uygulamasını kullandığı tespit edilen 180 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme kararı ile toplam 48 ilde eş zamanlı aramalar yapılıyor. Şuana kadar toplam 12 kişi gözaltına alındı. Ast Subay – Albay rütbelerinde olan şüphelilerin 123'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personeli olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda gözaltı sayısının artması bekleniyor.

26 KİŞİYE 15 YIL HAPİS İSTENDİ

Öte yandan FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) çalışanı 26 kişi hakkında "Terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle İddianame düzenlendi. Bylock kullanıcı sayısının 215 bin 92 olduğu belirtilen iddianamede, şuana kadar 15 milyon 520 bin 522 adet kriptolu mesaj içeriğinin çözümlendiği kaydedildi.

BYLOCK'UN ÖZELLİKLERİ DE ANLATILDI

İddianamede sunucusunun Litvanya'da olduğu belirtilen Bylock'un, ilk önce İngilizce yazılım olarak üretildiği daha sonra Türkçe yazılım güncellemesi yapılarak tüm Türkiye'de örgüt mensuplarının hizmetine sunulduğu belirtildi. Bylock üzerinden gönderilen mesajların alıcı tarafından silinmemiş ise eğer sistem tarafından 24 saat içinde otomatik olarak silindiği, telefonların özelliklerine göre ekran görüntüsü ve kopyasının alınabildiği kaydedildi.